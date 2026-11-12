Nach dem Kursverfall der letzten Monate ist die Ausgangslage bei Infineon fast die gleiche wie im April: KI ist der Wachstumstreiber. Ob erneut eine Kurseuphorie wie im Frühjahr kommen wird, kann nicht gesagt werden. Aber eins ist klar: Die Aktie ist jetzt von der unteren Begrenzung des Aufwärtstrends vom November nach oben abgeprallt und konnte gestern bereits wieder kräftig auf rund 52,50 Euro zulegen.