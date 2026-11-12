Die Aktie schwankt enorm, die Kursausschläge nach oben und unten sind sehr gross. So ist die Volatilität, als Mass für die Kursschwankungsbreite, auf Sicht von einem Monat beim deutschen Halbleiterkonzern Infineon fast viermal so hoch wie die im deutschen Leitindex DAX. Tatsächlich hatte sich der Kurs von Infineon zwischen April und Juni auf ein 26-Jahres-Hoch verdoppelt.
Auslöser des rasanten Anstiegs war vor fünf Monaten die Erkenntnis, dass Infineon zu den Profiteuren des KI-Booms samt Rechenzentren zählt. Infineon selbst hatte gerade mit den Quartalszahlen seine Prognose angehoben. Der Kursschub war aber schnell wieder vorbei. Denn nach dem Höhenflug im Frühsommer wollten Anleger schon im Juli und August nichts mehr von Infineon wissen. Sie schickten den Kurs des Halbleiterkonzerns zurück auf sein Ausgangsniveau vom April.
Die Geschichte hat jetzt aber eine Fortsetzung. Infineon hat vor wenigen Wochen seine Jahreszahlen vorgelegt. Und die waren wie schon die Quartalszahlen im April gut bis sehr gut. Bei einem Umsatzanstieg von plus 12 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro konnte das Tech-Unternehmen aus München seinen Gewinn weit überproportional um plus 49 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro ausbauen.
Den grössten Schwung verzeichnete Infineon bei Rechenzentren und den Leistungshalbleitern für deren Stromversorgung. Nach einem Umsatz mit Rechenzentren von 2,2 Milliarden Euro in 2025/26 soll das Segment in 2026/27 sogar 4,0 Milliarden Euro Umsatz bringen.
Nach dem Kursverfall der letzten Monate ist die Ausgangslage bei Infineon fast die gleiche wie im April: KI ist der Wachstumstreiber. Ob erneut eine Kurseuphorie wie im Frühjahr kommen wird, kann nicht gesagt werden. Aber eins ist klar: Die Aktie ist jetzt von der unteren Begrenzung des Aufwärtstrends vom November nach oben abgeprallt und konnte gestern bereits wieder kräftig auf rund 52,50 Euro zulegen.
Dadurch kommt die für technisch orientierte Anleger wichtige 40 Tage-Linie im Chart in greifbare Nähe. Diese verläuft im Bereich um 55 Euro. Dort liegt ebenfalls die obere Begrenzungslinie des Abwärtstrends vom Juni. Fallen die beiden Hürden, ist das ein klares Kaufsignal für technisch orientierte Börsianer.
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Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call auf den Sprung über die 40 Tage-Linie und die Trendlinie. Kurssteigerungen von zehn Prozent in den Bereich um 60 Euro sind dann wieder drin. Während ein Anstieg um zehn Prozent bei der Aktie einen relativ kleinen Gewinn liefert, gibt es mit einem Call mit 3er-Hebel (ISIN: CH1485922491) bei Kursen von Infineon um 60 Euro bereits ein Plus von 30 Prozent.
Ein Zertifikat mit konstantem 8er-Faktor (ISIN: CH1543907567) könnte sogar 80 Prozent nach oben schiessen. Ein spekulativer Call mit 11er-Hebel (ISIN: CH1607632036) würde sich bei Infineon-Kursen um 60 Euro verdoppeln.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1485922491
UBS Knock-Out Call Warrant* (Stop Loss 32.63)
|UBS
|Infineon Technologies AG
|Call
|CHF
|Gering
|CH1543907567
VT Constant Leverage Certificate (Stop Loss 44.15)
|Bank Vontobel
|Infineon Technologies AG
|Bull
|CHF
|Mittel
|CH1607632036
LEON Call Warrant with Knock-Out (Stop Loss 47.50)
|Leonteq Securities
|Infineon Technologies AG
|Call
|CHF
|Hoch
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