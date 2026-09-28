Die Kritik reisst nicht ab. Ging es vor drei Wochen los mit Warnungen vor negativen Folgen einer ungebremsten Entwicklung von KI, so äussern sich inzwischen fast täglich wichtige Player ebenfalls vorsichtig bis mahnend. Ist das echte Sorge oder nur vorgeschoben? KI-Giganten wie OpenAI oder jetzt auch Gates könnten andere Ziele haben. Eine Regulierung des Segments könnte hohe Eintrittsbarrieren für neue KI-Player mit sich bringen. Die bereits etablierten Player im Sektor könnten den Markt so leichter für sich aufteilen. Zudem: Wer sich jetzt besorgt zeigt, hat möglicherweise bei einer tatsächlichen Regulierung durch internationale oder nationale Gremien mehr Recht auf Mitsprache. Wer weiss das schon?