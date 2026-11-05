Aber egal ob hohe Preise für Chips und geringere Nachfrage nach PCs oder ein Wahlsieg der Demokraten bei den Midterms – KI wird wohl nicht untergehen. Auch die Demokraten in den USA sind wirtschaftsfreundlich, und die USA stehen im internationalen Wettbewerb. China ist der grosse Konkurrent. Und China wird KI eher nicht regulieren und ausbremsen. China will den zusehends kleineren Vorsprung der USA bei KI aufholen und noch übertreffen.