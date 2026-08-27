Während Kühne+Nagel in Deutschland etwa 55 Prozent Steuern bezahlen musste, war es in Pfäffikon wegen der Holdingstruktur ein Steuersatz im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Nicht nur durch unternehmerisches Geschick, sondern auch durch die steuerlichen Vorteile wurde Klaus-Michael Kühne so zum Multimilliardär, aber auch Mäzen. Mit Hunderten von Millionen Euro hat er etwa den Fussballverein Hamburger SV und oder die Elb-Philharmonie in Hamburg gefördert. Der Unternehmer zählte seit vielen Jahren in Vermögensstatistiken regelmässig zu den zehn reichsten Einwohnern der Schweiz und war zeitweise bereits der reichste Deutsche.