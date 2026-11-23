Dabei lohnt sich ein Blick in den Rückspiegel auf den Kursverfall bis September. Zwar hat McDonalds seither wieder deutlich Boden gut gemacht, notiert aber immer noch etwa 20 Prozent unter dem Jahreshoch. Die Bewertung ist dadurch vergleichsweise attraktiv. War die Aktie Anlegern im Durchschnitt der letzten zehn Jahre ein 26er-KGV wert, so wird McDonalds aktuell nur mit dem 21‑fachen Gewinn gehandelt. Alleine daraus ergibt sich weiteres Kurspotenzial von etwa 20 Prozent.