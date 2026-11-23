4000 Punkte - acht Prozent, beträgt der Verlust des Dow Jones in einer Woche. Sorgen um die Zukunft der KI, neue Ermittlungen im Fall Nvidia, Angst vor Zinserhöhungen - die Liste der Belastungsfaktoren an den Aktienmärkten ist lang. Querbeet brachte das im weltweiten Leitindex auf Wochensicht nur Verlierer. Mit einer Ausnahme: McDonalds.
Die Aktie des Fast-Food-Giganten beendete die vergangene Woche mit einem leichten Plus von 0,5 Prozent. Es sei den Aktionären des Dow-Jones‑Mitglieds auch gegönnt. Denn vom Allzeithoch im Februar hatte McDonalds davor bis Ende September 30 Prozent an Wert verloren.
Grund für das Minus war die Kaufzurückhaltung der US-Konsumenten, fallende Margen und eine Schwäche im Ausland, insbesondere in China. Verdarb dieses Umfeld den Aktionären viele Monate lang den Appetit, so brachte ab Anfang Oktober die Erholung im US-Geschäft eine Trendwende beim Aktienkurs.
Die Anfang November präsentierten Zahlen zum dritten Quartal zeigten eine Reihe positiver Überraschungen. Zwar verfehlte McDonalds mit einem Umsatzplus im Quartal von einem Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar die Erwartungen der Analysten - diese hatten im Konsens mit 7,3 Milliarden Dollar gerechnet. Doch der Gewinn lag über den Schätzungen und in den USA lief es in den drei Monaten besser als befürchtet.
So stieg der Nettogewinn in den drei Monaten um neun Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar – Analysten hatten im Durchschnitt nur mit 2,4 Milliarden Dollar gerechnet. Und während die Experten in den USA einen Rückgang der Umsätze um 0,5 Prozent erwartet hatten, gingen die Erlöse dort nur um 0,2 Prozent zurück.
Als Zeichen von Stärke erhöhte McDonalds auch noch die Quartalsdividende um vier Prozent. In Krisenzeiten wie aktuell durch KI ausgelöst, ist der Titel genau das Richtige für verunsicherte Anleger. Dazu kommt: McDonalds gilt ohnehin als defensiver Wert, den sich Börsianer in Zeiten der Unsicherheit gerne ins Depot legen.
Dabei lohnt sich ein Blick in den Rückspiegel auf den Kursverfall bis September. Zwar hat McDonalds seither wieder deutlich Boden gut gemacht, notiert aber immer noch etwa 20 Prozent unter dem Jahreshoch. Die Bewertung ist dadurch vergleichsweise attraktiv. War die Aktie Anlegern im Durchschnitt der letzten zehn Jahre ein 26er-KGV wert, so wird McDonalds aktuell nur mit dem 21‑fachen Gewinn gehandelt. Alleine daraus ergibt sich weiteres Kurspotenzial von etwa 20 Prozent.
Dazu kommt die Charttechnik. McDonalds hat jetzt den Widerstand bei der unteren Begrenzungslinie des Aufwärtstrends aus 2022 erreicht. Fällt die Hürde, könnte die Aktie wie bereits fünfmal in den vergangenen vier Jahren ganz schnell nach oben spurten. Kurzfristig wäre ein Kursschub um zehn bis 15 Prozent vorstellbar.
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Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call auf den Sprung der Aktie über den Widerstand bei der Trendlinie im Bereich von 280 Dollar und schnelle Kurssteigerungen auf die psychologische Marke von 300 Dollar. Zum aktuellen Kurs wäre das ein Plus von zehn Prozent. Ein Call mit konstantem 4er-Hebel (ISIN: CH0354237817) würde dann 40 Prozent steigen. Ein Call mit 7er-Hebel (ISIN: CH1617576371) könnte sogar 70 Prozent nach oben sprinten.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH0354237817
VT Constant Leverage-Zertifikat (Stop Loss )
|Bank Vontobel
|4x Long McDonalds Corp.
|Bull
|CHF
|Mittel
|CH1617576371
BAER Dynamic Mini Future (Stop Loss 247.90)
|Bank Julius Bär
|McDonald's Corp.
|Long
|CHF
|Hoch
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