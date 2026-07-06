Januar 2024, April 2025, März 2026 und jetzt Ende Juni wieder: Seitdem die Aktie von Microsoft beginnend Ende 2023 mit Kurslevels auf völlig neuen Niveaus von über 350 Dollar aufwartet, konnte die Aktie des Tech-Riesen jeweils zu den genannten Zeitdaten von der starken Unterstützung bei etwa 350/370 Dollar nach oben drehen. Von dort gab es dann jedes Mal schnelle Kursgewinne in aller Regel innert weniger Monate um 15, teilweise sogar um 30 Prozent.
Nachdem das Dow Jones-Mitglied vom Sechs-Monate-Hoch Anfang Juni unter anderem wegen der hohen Kosten für den Ausbau von Rechenzentren und KI – in diesem Jahr plant Microsoft dafür Investitionen in Höhe von 190 Milliarden Dollar – auf die genannte Unterstützung um 350/370 Dollar gefallen war, kam es Ende des Monats wie bereits dreimal zuvor seit Anfang 2024 zu einem schnellen Rebound von dieser Marke.
Microsoft konnte dadurch die psychologische Marke von 400 Dollar schon fast wieder erreichen. Betrachtet man den Kursverlauf der Aktie in den zwei Jahren zuvor, sind auch jetzt wieder Kurssteigerungen von weiteren zehn bis 15 Prozent auf etwa 450 Dollar drin.
Operativ betrachtet könnte sich diese Kurswende durchaus fortsetzen. Am 28. Juli kommen die Quartalszahlen des Unternehmens. In den letzten acht Quartalen konnte Microsoft die Erwartungen der Analysten im Konsens beim Gewinn siebenmal übertreffen. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr hoch, dass Microsoft auch das letzte Quartal auf der Ergebnisseite besser abgeschlossen hat als erwartet.
Kommen die Zahlen wie erwartet mit einer positiven Überraschung über dem Konsens der Analysten, könnte das den Kurs in Richtung 450 Dollar treiben. Vermutlich spekulieren schon in den nächsten Wochen bis Ende Juli immer mehr Investoren und Anleger auf solche positive Überraschungen bei den Quartalszahlen. Der erwartete Kursanstieg nach Vorlage von überraschend guten Quartalszahlen dürfte damit schon jetzt langsam beginnen und sich seit dem Rebound von der Unterstützung weiter fortsetzen.
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Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call darauf, dass Microsoft nach dem Rebound von der Unterstützung wie schon dreimal in den letzten zwei Jahren weiter nach oben in Richtung 450 Dollar läuft.
Ein Call mit 5er-Hebel (ISIN: CH1245786517) würde bei entsprechenden Kurssteigerungen von zehn bis 15 Prozent um mehr als 50 Prozent zulegen. Ein Zertifikat mit 6er-Hebel (ISIN: CH1259693450) verspricht sogar Kursgewinne von 60 bis 70 Prozent. Ein Call mit 7er-Hebel (ISIN: CH1434201575) könnte sich fast verdoppeln.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1245786517
VT Long Mini-Future (Stop Loss 315.43)
|Bank Vontobel
|Microsoft Corp.
|Long
|CHF
|Gering
|CH1259693450
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 333.60)
|UBS
|Microsoft Corp.
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1434201575
BAER Dynamic Mini Future (Stop Loss 347.17)
|Bank Julius Bär
|Microsoft Corp.
|Long
|CHF
|Hoch
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