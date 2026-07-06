Kommen die Zahlen wie erwartet mit einer positiven Überraschung über dem Konsens der Analysten, könnte das den Kurs in Richtung 450 Dollar treiben. Vermutlich spekulieren schon in den nächsten Wochen bis Ende Juli immer mehr Investoren und Anleger auf solche positive Überraschungen bei den Quartalszahlen. Der erwartete Kursanstieg nach Vorlage von überraschend guten Quartalszahlen dürfte damit schon jetzt langsam beginnen und sich seit dem Rebound von der Unterstützung weiter fortsetzen.