Es kam wie erwartet: Die Quartalszahlen Ende Juli schoben die Aktie von Microsoft ganz kräftig binnen weniger Tage um 20 Prozent nach oben. Die Anfang Juli von mir an dieser Stelle empfohlenen Calls konnten sich verdoppeln bis vervierfachen. Und seit Anfang August geht es mit der Aktie des Tech-Giganten weiter nach oben. Da ist aber noch mehr drin. Gerade in den nächsten Wochen sollten Calls auf Microsoft im Depot sein.