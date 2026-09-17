Alternativ zu einem Direktinvestment in Rohöl bieten sich auch Aktien von Ölgesellschaften an. TotalEnergies beispielsweise konnte im aktuellen Umfeld ebenfalls deutlich um fast zehn Prozent in wenigen Tagen zulegen. Die Aktie des EuroStoxx 50-Mitglieds aus Paris hat durch diese Steigerungen nun den Widerstand beim Allzeithoch vom März bei 80 Euro erreicht. Knackt die Aktie diese Hürde, könnte Total ganz schnell in Richtung obere Begrenzungslinie des Aufwärtstrends aus 2022 laufen. Da wären in diesem Fall Kurse um 90 Euro – weitere Steigerungen von zehn bis 15 Prozent – drin.