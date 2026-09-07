Die Bekanntgabe der neuen Sparmassnahmen und Stellenstreichungen hat den Kurs nun angeschoben. Innerhalb weniger Tage verbuchen die VW-Stämme Steigerungen von mehr als zehn Prozent. Angesichts der erwarteten Spareffekte mit prognostizierter Gewinnverdopplung bis 2028 ist bei der Aktie mittelfristig ohnehin in etwa eine Kursverdopplung zu erwarten. Aber schon kurzfristig ist VW vielversprechend und gut für schnelle Kurssteigerungen um nochmals zehn Prozent. Denn die Vorzugsaktie ist jetzt über den Widerstand bei 80 Euro nach oben ausgebrochen. Die nächste grössere Hürde liegt bei 90 Euro.