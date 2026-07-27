Risikofreudige Anleger setzen jetzt deshalb mit einem Call auf den Sprung von Brent über die 100 Dollar-Marke und schnelle weitere Kurssteigerungen von zehn Prozent auf 110 Dollar. Ein Call mit 6er-Hebel (ISIN: CH1585660124) verspricht dann einen Gewinn von etwa 60 Prozent. Ein Zertifikat mit 8er-Hebel (ISIN: CH1588932611) könnte sogar 80 Prozent zulegen. Ein Call mit 12er-Hebel (ISIN: CH1584413301) würde sich mehr als verdoppeln.