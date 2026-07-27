Die Empfehlung kam genau zur rechten Zeit. Anfang Mai hatte ich Puts auf Brent empfohlen (ISIN: CH1547162383, CH1551982734 und CH1540161853), also die Spekulation auf fallende Kurse.
Und tatsächlich: In den folgenden zwei Monaten ging es mit dem schwarzen Gold aus der Nordsee von rund 115 Dollar je Barrel auf 70 Dollar für das 159-Liter-Fass zurück. Die genannten Puts brachten Kursgewinne von 100 bis zu 600 Prozent. Der Put mit dem höchsten Hebel (ISIN: CH1540161853), damals ein 12er-Hebel, war dabei also in nur zwei Monaten auf das Siebenfache explodiert.
Grund für die Verkaufsempfehlung war für mich damals die Trading-Range, in der Öl seit Monaten lief. Der Preis schwankte dabei in einer Spanne zwischen 90 und 110 Dollar und hatte Anfang Mai die obere Begrenzungslinie der Handelsspanne erreicht.
Soweit ist es jetzt noch nicht. Brent notiert wieder bei 92 Dollar je Barrel, nachdem die Notierung am vergangenen Freitag noch bei 98 Dollar stand. Zwischenzeitlich war dieses Rohöl bis Anfang Juli sogar auf 70 Dollar gefallen. Aber die erneute Eskalation in Nahost am Persischen Golf vor zwei Wochen bescherte dem Barrel-Preis in kurzer Zeit einen Anstieg um 50 Prozent.
Die politische Seite, die fortlaufend seit Ausbruch des Iran-Kriegs mal steigende, mal fallende Kurse bringt, ist vollkommen unkalkulierbar. Aber dafür ist der Chart eindeutig. Der Kursverlauf rät jetzt zum Einstieg bei Brent.
Der Preis hat wie oben erwähnt nun die psychologische Hürde beim Widerstand bei 100 Dollar kurzzeitig erreicht - trotz Rücksetzer am Montag. Seit März hatte Brent diese 100er-Marke schon viermal entweder nach oben durchbrochen oder war auf der 100 Dollar-Marke nach oben abgeprallt und dann zumindest um zehn Prozent auf 110 Dollar geklettert. Und das innert weniger Wochen, teils in wenigen Tagen.
Passende Calls zum Ölpreis (Brent)
Risikofreudige Anleger setzen jetzt deshalb mit einem Call auf den Sprung von Brent über die 100 Dollar-Marke und schnelle weitere Kurssteigerungen von zehn Prozent auf 110 Dollar. Ein Call mit 6er-Hebel (ISIN: CH1585660124) verspricht dann einen Gewinn von etwa 60 Prozent. Ein Zertifikat mit 8er-Hebel (ISIN: CH1588932611) könnte sogar 80 Prozent zulegen. Ein Call mit 12er-Hebel (ISIN: CH1584413301) würde sich mehr als verdoppeln.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1584413301
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 91.68)
|Leonteq Securities
|ICE Brent Crude Oil Front Month Future
|Long
|CHF
|Hoch
|CH1585660124
VT Long Mini-Future (Stop Loss 82.79)
|Bank Vontobel
|ICE Brent Crude Oil Front Month Future
|Long
|CHF
|Gering
|CH1588932611
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 81.65)
|UBS
|ICE Brent Crude Oil Front Month Future
|Long
|CHF
|Mittel
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