Mag das für sich betrachtet schon alles schön und gut klingen, so ist der eigentliche Kurstreiber ein anderer: Möglicherweise wird Tesla schon bald in SpaceX integriert. Und das würde den Tesla-Aktionären anteilig deutlich höheres Potential eröffnen. SpaceX ist im Bereich von Satelliten und KI schon jetzt gut im Geschäft und wenn erst einmal eine bemannte SpaceX-Rakete zum Mars fliegt, wird es kein Halten mehr geben.