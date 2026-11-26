E-Autos sind wieder gefragt. Nach einer Delle vor einem Jahr wollen Autofahrer - auch motiviert durch staatliche Kaufprämien - E-Autos zu Haus stehen haben. Das belegen die Zahlen des europäischen Herstellerverbandes Acea. Danach erhöhte sich der Marktanteil der E-Mobile zwischen Oktober 2025 und Oktober 2026 von 16,4 auf 23,4 Prozent.
Immerhin konnte Tesla seit Anfang Oktober rund 15 Prozent zulegen. Da ist aber noch mehr drin. Tesla ist nämlich nicht nur E-Auto, sondern gleichzeitig auch noch Services und Energie. Während das Autogeschäft mit einem Anteil von etwa 73 Prozent am Konzernumsatz in etwa stagniert, kann vor allem der Bereich der Services schön zulegen. Der Anteil am Gesamtumsatz im Konzern stieg so zum Anteil in 2025 von 13,2 auf 16,4 Prozent.
Aber dem E-Autogeschäft bei Tesla gilt gar nicht das Hauptinteresse. Was immer mehr in den Fokus rückt, ist der Bereich des autonomen Fahrens. Im dritten Quartal stieg die Zahl der Kunden, die bei Kauf eines neuen Telas auch eine Fahrassistenz-Software gekauft haben, um 67 Prozent auf 1,7 Millionen. Bei Neuwagenkäufen lag die Quote sogar bei 75 Prozent.
Aber das eigentlich treibende Geschäft ist das mit selbstfahrenden Robo-Taxis. Schätzungen zufolge sollen die Umsätze, die Tesla damit im Jahr 2030 generiert, zwischen 36 und 75 Milliarden Dollar liegen. Zum Vergleich: 2025 lag der Umsatz des Unternehmens insgesamt bei 94,8 Milliarden Dollar. Für 2035 halten die Analysten von JPMorgan sogar einen Umsatz in der Sparte von mehr als 320 Milliarden Dollar für erreichbar.
Mag das für sich betrachtet schon alles schön und gut klingen, so ist der eigentliche Kurstreiber ein anderer: Möglicherweise wird Tesla schon bald in SpaceX integriert. Und das würde den Tesla-Aktionären anteilig deutlich höheres Potential eröffnen. SpaceX ist im Bereich von Satelliten und KI schon jetzt gut im Geschäft und wenn erst einmal eine bemannte SpaceX-Rakete zum Mars fliegt, wird es kein Halten mehr geben.
Während also fundamental betrachtet die mögliche Fusion mit SpaceX den Kurs von Tesla jederzeit deutlich anschieben könnte, verspricht die Charttechnik ebenfalls kurzfristig schöne Steigerungen. Tesla hat die obere Begrenzungslinie des Abwärtstrends vom Dezember 2025 erreicht. Fällt die Hürde, könnte Tesla ganz schnell auf 450 Dollar nach oben spurten.
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Risikofreudige Anleger hebeln diese möglichen Kurssteigerungen bei Tesla von etwa 15 Prozent mit einem Call auf ein Vielfaches. Ein Call mit 4er-Hebel (ISIN: CH1584429943) verspricht dann bereits Gewinne von 60 Prozent.
Ein Call mit 5er-Hebel (ISIN: CH1598402712) würde ein Gewinn von 80 Prozent bedeuten. Und ein Zertifikat mit 7er-Hebel (ISIN: CH1598402712) könnte sich verdoppeln.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1584429943
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 279.32)
|Leonteq Securities
|Tesla Inc.
|Long
|CHF
|Gering
|CH1595815338
VT Long Mini-Future (Stop Loss 325.37)
|Bank Vontobel
|Tesla Inc.
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1598402712
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 332.27)
|UBS
|Tesla Inc.
|Long
|CHF
|Hoch
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