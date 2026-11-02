Musk ist deshalb besonders zuversichtlich, weil diese Cybercabs als autonome Taxis keinen Fahrer brauchen und die Fahrtkosten deshalb weit unter herkömmlichen Taxis liegen. Im Probebetrieb in Texas waren die Cybercabs schon von Anfang an mit etwa 1,40 Dollar je Kilometer rund ein Drittel günstiger als herkömmliche Taxis. Der Zielwert von 20 bis 30 US-Cent für den Kilometer würde die prognostizierten hohen Absatzzahlen plausibel machen.