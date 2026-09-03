UBS hat die Integration von Credit Suisse aber auch bravourös gemeistert. Das ist eben gut fürs Image, ein Zeichen von innerer Stabilität. Die Umstellung der Konten lief unerwartet gut und auch die der IT. Jetzt, drei Jahre nach der Übernahme, hat UBS auch die Einsparziele nahezu erreicht. Bezogen auf die gemeinsame Kostenbasis 2022 von UBS und Credit Suisse zusammen sind die Kosten nun Jahr für Jahr rund 13 Milliarden Dollar tiefer als zuvor. Dabei wurden etwa Filialen von Credit Suisse und UBS am gleichen Standort geschlossen oder doppelt besetzte Stellen abgebaut. Daneben brachte die Integration von Credit Suisse UBS unter anderem auch Einsparungen in der IT.