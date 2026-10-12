Fundamental gesehen ist die Aktie mit einem Abschlag zum Buchwert von 25 Prozent deutlich unterbewertet. Dazu kommt die Charttechnik. Lufthansa notiert jetzt exakt auf der unteren Begrenzungslinie des Aufwärtstrends vom Juni 2025. Von hier aus konnte der Titel in den letzten 16 Monaten bereits dreimal schnell und massiv nach oben abprallen. Schon innerhalb von zwei Monaten waren dabei jedes Mal Kurssteigerungen von 15 Prozent drin, ein bis zwei Monate später standen sogar jedes Mal Kursgewinne von 20 Prozent und mehr zu Buche.