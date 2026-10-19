Ein Call auf den Index mit 6er-Hebel (ISIN: CH1442729195) verspricht schon bei moderaten Kursgewinnen des Dow Jones Steigerungen von 20 Prozent. Und sollte der Index wie statistisch betrachtet in den folgenden sechs Monaten die durchschnittliche Performance nach Midterms von 14 Prozent schaffen, wären mit diesem Call Gewinne um 80 Prozent vorstellbar. Ein Zertifikat mit 8er-Hebel (ISIN: CH1546047460) verspricht bei Steigerungen des Dow Jones im Oktober von drei und in den folgenden sechs Monaten von 14 Prozent sogar 25 Prozent bis hin zur Kursverdoppelung.