Trafigura wiederum zeichnet neue Aktien von CVR im Umfang von 800 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dadurch erhält Trafigura nach Abschluss des Deals mit den Raffinerien einen Minderheitsanteil an CVR. Gleichzeitig sieht das Abkommen mit CVR vor, das Trafigura künftig zum exklusiven Lieferanten von Erdöl und gleichzeitig zum Partner beim Handel mit den Zwischenprodukten der Raffinerien wird.