Unter dem Strich erzielte Trafigura im ersten Semester einen Reingewinn von 1,5 Milliarden Dollar nach 5,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum, wie das in Singapur beheimatete und Büros in Genf unterhaltende Unternehmen am Donnerstag mitteilte. In einem deutlich weniger turbulenten Umfeld als noch vor Jahresfrist habe Trafigura noch immer eines ihrer besten Halbjahresergebnisse erzielt, heisst es in der Mitteilung.