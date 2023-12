Laut Anklage soll ein ehemaliger angolanischer Amtsträger zwischen April 2009 und Oktober 2011 Korruptionszahlungen von mehr als 4,3 Millionen Euro und 604'000 US-Dollar von der Unternehmensgruppe Trafigura in Zusammenhang mit deren Aktivitäten in der Erdölindustrie in Angola angenommen haben. Das Rohstoff-Handelsunternehmen hat seinen Sitz in den Niederlanden. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der Bundesanwaltschaft (BA) hervor.