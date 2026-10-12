Trafigura soll laut der Vereinbarung zwei Drittel des Lithiums aus der Phase-1-Produktion des «Black Giant»-Projekts in der nordchilenischen Region Antofagasta und 30 Prozent aus dem «Lonestar»-Projekt in Texas beziehen. Dabei werde ein bedeutender Teil der bezogenen Mengen in die US-amerikanische Batterie-Lieferkette fliessen.