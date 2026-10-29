Der Kredit wird teilweise durch die Bürgschaft der Bundesrepublik Deutschland über die Exportkreditagentur Euler Hermes abgesichert, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Das Programm diene dazu, die langfristige Versorgung Deutschlands mit strategischen Rohstoffen sicherzustellen.
Trafigura werde SEFE vor allem aus einem globalen Gasportfolio beliefern. Die erste Lieferung sei für den 1. November 2026 geplant. SEFE war 2022 aus der verstaatlichten Gazprom Germania hervorgegangen.
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(AWP)