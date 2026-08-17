Allerdings unterscheiden sich die Forderungen von Syna je nach Branche deutlich. Während die Gewerkschaft im Gesundheitswesen eine Lohnerhöhung von 5 bis 6 Prozent verlangt, sind es in Industrie und Detailhandel 2 Prozent. Für das Bauhauptgewerbe verweist Syna auf den im Landesmantelvertrag vereinbarten Mechanismus. Damit wird in den nächsten fünf Jahren jährlich mindestens die Teuerung ausgeglichen.