Die finanzielle Lage der Haushalte habe sich in den Jahren 2021 bis 2023 verschlechtert wie nie zuvor in 50 Jahren, hielt Travailsuisse an der Medienkonferenz fest. In der Vergangenheit habe es aber nie einen vergleichbaren Widerstand der Arbeitgebenden gegeben, die Löhne an die neuen Preisrealitäten anzupassen wie in den letzten drei Jahren.