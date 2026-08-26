«Jetzt ist Volkswagen gefordert, diese Leistung mit einer attraktiven Modellpalette und einer klaren Perspektive für die kommenden Jahre zu honorieren», sagte Schreiber den Zeitungen. Nötig seien Entscheidungen, die den Standort auch über 2030 hinaus eine Zukunft geben. Sachsen werde seinen Beitrag leisten, aber die Verantwortung für die Werke liege beim Unternehmen.