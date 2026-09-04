Der Bund beobachte die Situation zusammen mit der Branche, hiess es weiter. Sollten sich vorübergehende Engpässe abzeichnen, könnten Bezüge aus den Pflichtlagern den Markt gezielt unterstützen und Versorgungslücken überbrücken. Die Pflichtlager für Benzin und Diesel entsprechen laut BWL grundsätzlich dem durchschnittlichen Bedarf von jeweils rund viereinhalb Monaten.