Trump sei ein Geschäftsmann, der aus der Welt der Pragmatik komme. Er gesunde Menschenverstand sage einem, dass es nicht schaden könnte, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, ergänzte Rubio.
Trump und Peseschkian sind derzeit wegen der UN-Generalversammlung in New York. An diesem Dienstag wird der US-Präsident eine Rede bei den Vereinten Nationen halten. Peseschkian wird dort am Mittwoch sprechen. Beobachter spekulieren auch über mögliche Treffen der iranischen Delegation mit Vermittlern oder US-Regierungsvertretern./rin/DP/mis
(AWP)