Es gelte deshalb für alle Alpbetriebe, die eigene Wasserinfrastruktur zu überdenken und wenn nötig anzupassen. Um Projekte wie neue Speicher oder Quellfassungen umsetzen zu können, sind dem SAV zufolge mehr Gelder von Bund und Kantonen nötig. Zudem brauche es verlässliche Bewilligungsverfahren, Forschung und Beratung sowie pragmatische Notfallkonzepte für aussergewöhnliche Trockenheitsjahre - wie 2026.