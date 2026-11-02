Südkoreas Wirtschaft ist Nutzniesser der hohen Nachfrage für KI-Infrastruktur. Mit Samsung und SK Hynix sind zwei der weltweit führenden Speicherchip-Produzenten in Südkorea beheimatet. Laut Schätzungen der koreanischen Zentralbank generierte die Halbleiterbranche im dritten Quartal rund die Hälfte des südkoreanischen Wachstums. Die Regierung rechnet in diesem Jahr mit einem BIP-Wachstum von bis zu 3,6 Prozent.
Die wirtschaftlichen Errungenschaften könnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kluft zwischen den Bevölkerungsschichten grösser werde, sagte Lee. Um die wachsende Ungleichheit zu bekämpfen, verwies er auf Arbeitsmarktmassnahmen, Unterstützung für einkommensschwache Personen und den Bau von mehr günstigem Wohnraum. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Präsident mit Blick auf die jüngsten Proteste in Europa vor einer solchen Entwicklung in Südkorea gewarnt./fkr/DP/zb
(AWP)