Südkoreas Präsident Lee Jae Myung hat trotz eines Wirtschaftsaufschwungs dank Künstlicher Intelligenz vor zunehmender Ungleichheit und sozialen Spannungen gewarnt. Von den wirtschaftlichen Erfolgen profitierten längst nicht alle Bevölkerungsschichten gleichermassen, sagte Lee in seiner jährlichen Haushaltsrede im Parlament in Seoul. Er verwies insbesondere auf die Situation junger Menschen, die Schwierigkeiten beim Einstieg ins Berufsleben hätten: «Was nützt es, wenn es der Wirtschaft des Landes besser geht, mein eigenes Leben sich aber nicht verbessert?»