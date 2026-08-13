Die Reederei Moller-Maersk setzt sich nochmals höhere Ziele für das Gesamtjahr. Nachdem die ursprüngliche Prognose bereits im Mai und Juni angehoben wurde, legten die Dänen die Latte nun noch höher. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rechnet das Management nun mit einem Gewinn von 10,5 bis 12,5 Milliarden US-Dollar (9,1 bis 10,8 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Kopenhagen mitteilte. Zudem soll der freie Barmittelfluss im Gesamtjahr definitiv positiv ausfallen. Das neue Gewinnziel liegt oberhalb der Analystenerwartungen, ebenso die Ergebnisse des zweiten Quartals - besonders dank anhaltend starker Exporte aus China.