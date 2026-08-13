Thyssenkrupp will keine Hochöfen abschalten

«Wir haben natürlich ein paar Möglichkeiten, die Produktion, die Fahrweise unserer Anlagen ein Stück weit anzupassen, um mit den Beständen, die wir haben, länger arbeiten zu können.» Man habe auch noch Alternativen zur Anlieferung per Schiff. So würde man mehr auf die Bahn setzen. Geprüft werde auch, wie viel über die Strasse kommen könne. «Wir sind weit davon entfernt, irgendwelche Hochofen erkalten zu lassen», betonte er.