Carney: Plan ist auch für die USA gut

Auf Trumps Drohung angesprochen, sagte Carney im Anschluss vor Reportern, der Plan sei keine Reaktion auf etwas, sondern der Wunsch, etwas Positives für die Zukunft zu verändern. Seine Antwort an Trump sei: «Ein Bündnis ist ein positiver Prozess.» Ein stärkeres, widerstandsfähigeres und souveräneres Kanada werde auch ein besserer Partner für die USA sein. «Das Bündnis zwischen Kanada und Europa definiert sich nicht darüber, wogegen wir sind, sondern darüber, wofür wir stehen», wurde er in einer Mitteilung seines Büros zitiert. «Ein Bündnis, das stark genug ist, damit niemand uns vorschreiben kann, welche Entscheidungen wir treffen.»