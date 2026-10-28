Neben dem schwachen Chinageschäft rechnet der Konzern im laufenden vierten Quartal auch noch mit höheren Kosten für Rohstoffe und die Modellpflege. Gegenüber dem China-Effekt mache das aber nur wenig aus, sagte Finanzchef Harald Wilhelm. Der Konzerngewinn vor Zinsen und Steuern dürfte 2026 nur noch auf dem Niveau des Vorjahres liegen statt deutlich darüber, wie bisher erwartet wurde. In der Pkw-Sparte wird wohl nur noch eine bereinigte Gewinnmarge von 2 bis 3 Prozent erreicht anstelle der zuletzt angesteuerten 3 bis 5 Prozent.