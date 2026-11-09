Nach der schweren Wahlniederlage seiner Republikaner bei der Kongresswahl hat US-Präsident Donald Trump die Massenabschiebungen seiner Regierung als «zu hart» bezeichnet. Viele in den USA glaubten, dass Menschen, die sich rechtswidrig im Land aufhielten, nicht abgeschoben werden sollten, wenn sie etwa «in einer Gärtnerei oder in einem Hotel arbeiten», sagte Trump in einem Interview der TV-Sendung «60 Minutes». Er glaube, dass sich für solche Situationen eine Einigung mit den Demokraten ausarbeiten liesse. Die Demokraten werden ab Januar beide Kongresskammern kontrollieren.