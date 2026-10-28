US-Präsident Donald Trump befürwortet eine Einreise des unterlegenen brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Flávio Bolsonaro in die USA. «Die Wahl war wirklich seltsam, und ich fand sie schrecklich», sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) vor Reportern. Für ihn sei es «in Ordnung», sollte Bolsonaro in die USA kommen, so Trump weiter.