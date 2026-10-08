Auch in der Ende September im Weissen Haus unterzeichneten Sicherheits-Selbstverpflichtung der grossen KI-Firmen war von «Superintelligenz» die Rede. Die Branchenschwergewichte OpenAI und Anthropic nutzen unterdessen weiterhin breit den bekannten Begriff Artificial Intelligence (AI). Selbst auf Truth Social ist neben Trumps Beitrag weiterhin ein Link zur hauseigenen Such-Funktion «Truth Search AI» zu sehen./so/DP/nas