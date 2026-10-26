US-Präsident Donald Trump hat den Wahlsieg des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva als «manipuliert» bezeichnet. «Ich habe zwar keine Partei ergriffen, aber es wirkte wie eine weitere manipulierte Wahl», sagte er vor Journalisten nahe Washington. «Wissen Sie, Wahlen müssen unanfechtbar sein, und für mich sah es sehr schlecht aus», führte er fort. Auf welcher Grundlage Trump Zweifel an dem Wahlergebnis habe, liess er offen.