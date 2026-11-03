Zuvor hatten Medien über einen Angriff auf Ziele auf der iranischen Insel Gheschm in der Strasse von Hormus berichtet. Demnach wurde eine Stellung der Revolutionsgarden auf der Insel attackiert, nachdem von dort eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden sei. Ob es sich bei dem von Trump genannten Angriff um jenen auf Gheschm handelte, war zunächst unklar.