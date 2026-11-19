Trump für neuen Vertrag zu Atomwaffen

Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder einen neuen Vertrag zur nuklearen Abrüstung ins Spiel gebracht. Doch hier eine Einigung zu erzielen, sei schwierig, sagte er nun. Die USA hätten das grösste Arsenal, danach komme Russland und dann mit grösserem Abstand China, das aber mit Hochdruck daran arbeite, aufzuholen.