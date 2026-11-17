US-Präsident Donald Trump hat ungewohnt knapp auf Medienberichte reagiert, wonach die Deutsche Bank versehentlich einige seiner Steuerunterlagen verschickt haben soll. Er bezahle jede Menge Steuern, sagte Trump im Rahmen eines Treffens mit den Regierungschefs aus Japan, Indien und Australien in der philippinischen Hauptstadt Manila zunächst auf eine Frage eines Journalisten zu dem Datenleck. Auf eine Rückfrage antwortete er: «Sie hätten es nicht tun sollen. Es ist illegal für sie, das zu tun.»