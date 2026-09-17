US-Präsident Donald Trump reagiert mit einer Drohung auf den Vorstoss von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Kanada zum ersten «assoziierten Mitglied» der Europäischen Union zu machen. «Ich halte das für lächerlich», sagte er auf den Vorschlag angesprochen. Falls er es als «feindseligen Akt» empfinden sollte, würde er hohe Zölle verhängen oder den Handel mit Europa in vielen Bereichen einstellen, warnte Trump vor Reportern.