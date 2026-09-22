Wähle der Iran den Krieg, lande das Land in der «Hölle, ohne Überlebenschance und ohne Hoffnung auf zukünftige Grösse oder nachfolgende Generationen», sagte Trump. Die Rüstungsindustrie fahre derzeit die Produktion hoch, so dass Munition im Überfluss vorhanden sein werde, behauptete Trump. Allerdings glaube er, dass Teheran nach den US-Kongresswahlen im November ein Abkommen abschliessen werde.
Trump hat dem Iran bereits mehrfach mit Vernichtung gedroht, bisher brachte er die dortige Führung aber nicht zum Einlenken. Innenpolitisch steht Trump unter Druck, den Krieg zu beenden, von dem er anfangs gesagt hatte, er solle nur wenige Wochen dauern. Doch auch nach über einem halben Jahr ist eine diplomatische Lösung nicht in Sicht.
(AWP)