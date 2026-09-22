Trump hat dem Iran bereits mehrfach mit Vernichtung gedroht, bisher brachte er die dortige Führung aber nicht zum Einlenken. Innenpolitisch steht Trump unter Druck, den Krieg zu beenden, von dem er anfangs gesagt hatte, er solle nur wenige Wochen dauern. Doch auch nach über einem halben Jahr ist eine diplomatische Lösung nicht in Sicht.