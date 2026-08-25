Trump behauptete nun ferner, dass die US-Raumfahrtabteilung (Space Force) die Strasse von Hormus, die mutmassliche und bislang kaum bekannte Atomeinrichtung «Pickaxe Mountain» und drei weitere Nuklearanlagen genauestens im Blick habe.
Der Präsident verwies zudem darauf, dass sein Militär ihn darüber informiert habe, dass alle Minen aus der Strasse von Hormus entfernt oder gesprengt worden seien. Trump hatte bereits Mitte August behauptet, dass in der Meerenge sämtliche Sprengkörper entfernt oder gesprengt worden seien. Damals knüpfte er seine Aussagen daran, dass die Strasse von Hormus angeblich vollständig geöffnet sei. Doch auch fast anderthalb Monate danach liegt der Schiffsverkehr weiter deutlich unter dem Vorkriegsniveau.
Am Montag hatte US-Finanzminister Scott Bessent neue Massnahmen verkündet, die den Iran von der Weltwirtschaft isolieren sollen. Konkrete Details, einen Zeitrahmen und internationale Partner, die bei den Bemühungen helfen sollen, blieben indes unbenannt./ngu/DP/he
(AWP)