Es blieb zunächst unklar, was die rechtliche Grundlage dafür sein könnte. Steuern werden in den USA vom Kongress festgelegt. Und dort werden Trumps Republikaner im Januar die Mehrheit in beiden Parlamentskammern an die Demokraten übergeben, zu deren Wahlsieg die breite Ablehnung von Rechenzentren in der US-Bevölkerung beigetragen hatte. Unabhängig davon bauen US-Unternehmen schon seit Jahren Rechenzentren unter anderem in Europa.