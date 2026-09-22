Das US-Militär hatte Anfang des Jahres bei einem Angriff auf Venezuela den autoritären Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau gefangengenommen und danach ausser Landes gebracht. Beide befinden sich inzwischen in New York, wo ihnen wegen angeblicher Verwicklung in das internationale Drogengeschäft der Prozess gemacht werden soll.