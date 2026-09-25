Ärger um Medien-Zugang zum Weissen Haus

Überschattet wurde Xis Besuch vom Streit um den Zugang zum Weissen Haus zwischen Trump und Medienhäusern des Landes. Grosse US-Sender strahlten am Donnerstag in ihrem linearen TV-Programm deutlich weniger über das Treffen aus, als es sonst bei solchen Gipfeln üblich ist. Eine Live-Übertragung fehlte. Hintergrund ist, dass Trump die Sender CNN und MS NOW sowie das Portal «Politico» aus dem Weissen Haus verbannt hatte - unter dem Vorwurf, dass sie Falschnachrichten verbreiteten. Kritiker werteten dies als Einschüchterungsversuch und Angriff auf die Pressefreiheit.