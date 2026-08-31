Ohne Beweise oder seine Quellenlage vorzulegen, brachte Trump in dem Post die Zahl von 100.000 Toten ins Spiel. Es wurde auch nicht klar, auf welchen Zeitraum er sich dabei bezieht. Die Zahl weicht sehr deutlich von bislang offiziellen Zahlen und Schätzungen ab, die im Kontext von getöteten Demonstranten im Iran bekannt sind. Diese liegen deutlich darunter.