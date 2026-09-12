Die Wiedervereinigung des seit über einem Jahrhundert geteilten Landes wäre ein «grosser Erfolg», auf den alle stolz sein könnten, sagte Trump. «So wie ich das sehe, wird es ohnehin irgendwann passieren. Dann kann es genauso gut jetzt passieren», sagte der US-Präsident. An Martin gewandt fügte Trump hinzu, dieser sei «genau der richtige» Mann dafür. Allerdings würde das Vereinigte Königreich auch noch etwas dazu zu sagen haben. «Aber ich denke, es wäre eine grossartige Sache», sagte Trump.