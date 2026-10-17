Mit der Aussetzung neuer Sanktionen gegen Russland setzt US-Präsident Donald Trump die Ukraine weiter unter Druck und treibt seine Annäherung an Moskau voran. Das knapp vor einem Monat von Trump unterzeichnete Sanktionspaket gegen Russland sollte den Kreml wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine stärker unter Druck setzen. Die darin vorgesehenen Zölle ruhen nun bis auf Weiteres, wie aus einem am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Dekret hervorging. Sein Vorgehen begründete der US-Präsident damit, dass dies «zum jetzigen Zeitpunkt im nationalen Interesse» der USA liege. Aus Moskau gab es für den Schritt Lob - aus Kiew wurde Kritik laut.