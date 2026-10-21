Ukraine vermisst US-Hilfe, Trump Gegenleistungen

Trumps Vorstellung, er könne den Ukraine-Krieg rasch - gar binnen 24 Stunden, wie er sich mehrfach brüstete - beenden, hat sich nach seinem Amtsantritt nicht bewahrheitet. Unter ihm sehen sich die USA nicht mehr als Verbündeten Kiews, sondern eher als Vermittler, der vor allem eigene Interessen im Blick hat. Trump hebt auch immer wieder den angeblichen Friedenswillen Putins hervor, während er den Widerstand der Ukraine gegen einen übermächtigen Gegner abtut und ihr erhebliche Mitschuld an dem jahrelangen Krieg gibt. Ausserdem wirft er der Ukraine fehlende Gegenleistungen für die Hilfe der USA vor, womit er sein transaktionales Verständnis von Aussen- und Friedenspolitik zeigt.