US-Präsident Donald Trump hat der AfD nach ihrem Wahlsieg in Sachsen-Anhalt gratuliert und von einer Bewegung «im Aufwind» gesprochen. «Wow, die populistische Partei in Deutschland hatte eine wirklich grosse Nacht», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social mit Blick auf die Wahl am Sonntag. Der Republikaner nannte die AfD zwar nicht namentlich, der Bezug seiner Nachricht wurde aber auch so klar. Die AfD und ihre Anhänger hätten die «absolut schrecklichen Einwanderungsregeln» satt, meinte Trump. «SIE BEFINDEN SICH IM AUFWIND, und werden es nicht mehr hinnehmen», schrieb er weiter.