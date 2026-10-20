Den Vorwurf soll er bei einem virtuellen Treffen mit US-Senatoren beider Parteien geäussert haben. Selenskyj zufolge genehmige Verteidigungsminister Pete Hegseth die Lieferung von Patriot- und weiterer Luftabwehr-Raketen nicht, obwohl Nato-Staaten diese bereits bezahlt hätten, berichtete «Axios» unter Verweis auf ein Transkript der Besprechung. «All das deutet darauf hin, dass eine politische Entscheidung getroffen wurde, die Unterstützung für uns zurückzufahren», sagte Selenskyj demnach.